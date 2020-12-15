第4波疫情加劇 二手交投不跌反升

第4波疫情加劇，但二手成交量未如第2、3波疫情時急降，個別屋苑更價、量齊升，反映出市場剛性需求仍然熾熱，低息環境持續，加上放盤業主減價意慾甚高，在「有危亦有機」的心態下，買家伺機趁疫市減價吸納筍盤。

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