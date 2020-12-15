第4波疫情加劇 二手交投不跌反升 名家專欄 14:00 2020/12/15 分享： 第4波疫情加劇，但二手成交量未如第2、3波疫情時急降，個別屋苑更價、量齊升，反映出市場剛性需求仍然熾熱，低息環境持續，加上放盤業主減價意慾甚高，在「有危亦有機」的心態下，買家伺機趁疫市減價吸納筍盤。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【麗晶花園確診】上車客無懼爆疫 600萬購麗晶花園2房 2020/12/14 【麗晶花園確診】上車客無懼爆疫 600萬購麗晶花園2房 沙田第一城低層3房713萬成交 累減97萬 2020/12/14 沙田第一城低層3房713萬成交 累減97萬 業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 2020/12/09 業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 買家疫市「尋寶」小心中伏 2020/12/14 買家疫市「尋寶」小心中伏 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓動工量 六年同期新低 今日 私樓動工量 六年同期新低 專家樓論 - 買家疫市「尋寶」小心中伏 2020/12/14 買家疫市「尋寶」小心中伏 專家樓論 - 移民盤接力 成尋寶對象 2020/12/14 移民盤接力 成尋寶對象 專家樓論 - 「1188」 大價新盤成交解密 2020/12/11 「1188」 大價新盤成交解密 專家樓論 - 迷你農地有無得炒 背後風險有幾大？ 2020/12/10 迷你農地有無得炒 背後風險有幾大？ 二手市場 放盤 沙田第一城 太古城 海怡半島 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入