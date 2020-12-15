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新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓

名家專欄 12:04 2020/12/15

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第四波疫情衝擊  新盤市場急煞車

第四波疫情對一手市場的影響比二手市場明顯，發展商明顯減慢推盤部署，12月將近半個月手成交量仍不足400宗，預計本月一手成交量將大幅縮減，或創自2月後的新低。

...

欄名 : 樓市分析

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