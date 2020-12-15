新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 名家專欄 12:04 2020/12/15 分享： 第四波疫情衝擊 新盤市場急煞車第四波疫情對一手市場的影響比二手市場明顯，發展商明顯減慢推盤部署，12月將近半個月手成交量仍不足400宗，預計本月一手成交量將大幅縮減，或創自2月後的新低。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 新盤疫下加價要具備的條件 2020/12/02 新盤疫下加價要具備的條件 發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 2020/12/04 發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 「1188」 大價新盤成交解密 2020/12/11 「1188」 大價新盤成交解密 最新專欄文章 今年聖誕 商場「傷場」？ 2020/12/14 今年聖誕 商場「傷場」？ 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 2020/12/11 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 2020/12/11 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 零售旺季不再來 舖市復甦無期 2020/12/09 零售旺季不再來 舖市復甦無期 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 2020/12/08 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 一手市場 發展商 樓價 長沙灣 沙田 尖沙咀 長沙 啟德 弦雅 本木 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入