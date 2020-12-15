【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 名家專欄 13:33 2020/12/15 分享： 港股近月一直受制26000至27000點窄幅波動，資金換馬舊經濟股接近尾聲，龍頭新經濟股追升無力，新股IPO再成市場炒作主題。新股熱炒不單為港股現象，美股外圍主要市場亦如此，再引來投資界對新股泡沬的熱議。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 今日 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 2020/12/14 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 透視中港美 - 中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 2020/12/11 中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 2020/12/10 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 透視中港美 - 港股待突破 寄望1月效應 2020/12/10 港股待突破 寄望1月效應 集資 私募基金 H股 美股 香港股票 市盈率 值博率 泡泡瑪特（09992） 京東健康（06618） IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入