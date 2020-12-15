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【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬

名家專欄 13:33 2020/12/15

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港股近月一直受制26000至27000點窄幅波動，資金換馬舊經濟股接近尾聲，龍頭新經濟股追升無力，新股IPO再成市場炒作主題。新股熱炒不單為港股現象，美股外圍主要市場亦如此，再引來投資界對新股泡沬的熱議。

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欄名 : 透視中港美

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