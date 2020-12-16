特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 國際 08:05 2020/12/16 分享： 美國大選亂局擾攘1個多月，選舉人團周一投票後，拜登（Joe Biden）順利獲得過半選舉人票，進一步鞏固勝果。特朗普至今拒絕認輸，其一眾死忠支持者當然不願放下執念，接受「特朗普輸了」的事實，他們的注意力更立即轉到下一個大選的重要日子──明年1月6日的國會確認程序上。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 2020/12/02 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 最新專欄文章 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 2020/12/15 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 2020/12/11 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 2020/12/10 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 2020/12/09 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 選舉 政治 特朗普 拜登 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入