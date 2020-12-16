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特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多

國際 08:05 2020/12/16

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美國大選亂局擾攘1個多月，選舉人團周一投票後，拜登（Joe Biden）順利獲得過半選舉人票，進一步鞏固勝果。特朗普至今拒絕認輸，其一眾死忠支持者當然不願放下執念，接受「特朗普輸了」的事實，他們的注意力更立即轉到下一個大選的重要日子──明年1月6日的國會確認程序上。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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