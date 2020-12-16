甲廈租金調期 起碼去到2022年？ 名家專欄 07:00 2020/12/16 分享： 環球疫情令絕大部份企業擴充意慾下跌，甚至作出收縮，甲廈連錄負吸納情況。供應高峰期將在2022年出現，故相信甲廈租金調整期更長。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 2020/10/28 港島東商廈新貴 疫下加速財團換貨 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤2021年有幾牛？ 今日 新盤2021年有幾牛？ 專家樓論 - 第4波疫情加劇 二手交投不跌反升 2020/12/15 第4波疫情加劇 二手交投不跌反升 專家樓論 - 私樓動工量 六年同期新低 2020/12/15 私樓動工量 六年同期新低 專家樓論 - 買家疫市「尋寶」小心中伏 2020/12/14 買家疫市「尋寶」小心中伏 專家樓論 - 移民盤接力 成尋寶對象 2020/12/14 移民盤接力 成尋寶對象 商廈 中環 美聯工商舖 世邦魏理仕 戴德梁行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入