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甲廈租金調期  起碼去到2022年？

名家專欄 07:00 2020/12/16

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環球疫情令絕大部份企業擴充意慾下跌，甚至作出收縮，甲廈連錄負吸納情況。供應高峰期將在2022年出現，故相信甲廈租金調整期更長。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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