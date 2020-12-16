旺旺盈利穩增 內需潛力釋放 名家專欄 2020/12/16 分享： 國企指數三連陰下試裂口區，忌裂口下跌，因為會形成「島形頂」。至於內地股市維持窄幅上落走勢，似乎在等中央進一步催谷需求政策。而食品股普遍沒有壟斷能力外，又可以受惠中央釋放內需潛力的國策，中國旺旺（ ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 東風催化劑：推新能源車＋發A股 2020/12/12 東風催化劑：推新能源車＋發A股 中字股實力談 - 潤氣復增長 碳中和需要 2020/12/11 潤氣復增長 碳中和需要 中字股實力談 - 申洲增長加快 消費政策見效 2020/12/10 申洲增長加快 消費政策見效 中字股實力談 - 比電現高增長 國策釋放內需 2020/12/09 比電現高增長 國策釋放內需 中字股實力談 - 中國傳動炒得上 風電建設開綠燈 2020/12/08 中國傳動炒得上 風電建設開綠燈 中國旺旺（00151） 康師傅（00322） 達利食品（03799） 統一企業中國（00220） 東風集團股份（00489） 疫情 銷售 IPO 習近平 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入