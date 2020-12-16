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旺旺盈利穩增 內需潛力釋放

名家專欄 2020/12/16

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國企指數三連陰下試裂口區，忌裂口下跌，因為會形成「島形頂」。至於內地股市維持窄幅上落走勢，似乎在等中央進一步催谷需求政策。而食品股普遍沒有壟斷能力外，又可以受惠中央釋放內需潛力的國策，中國旺旺（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中國旺旺（00151） 康師傅（00322） 達利食品（03799） 統一企業中國（00220） 東風集團股份（00489） 疫情 銷售 IPO 習近平

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