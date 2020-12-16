新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 名家專欄 2020/12/16 分享： 港股近月一直受制26000至27000點窄幅波動，資金換馬舊經濟股近尾聲，龍頭新經濟股反彈無力，新股IPO再成市場炒作主題。新股熱炒不單為港股現象，美股外圍主要市場亦如是，炒風猛烈再引來投資界對新股泡 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 聯想高增長 疫市得益者 今日 聯想高增長 疫市得益者 吉利估值提升 汽車市場復甦 今日 吉利估值提升 汽車市場復甦 最新專欄文章 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 2020/12/15 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 透視中港美 - 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 2020/12/15 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 2020/12/14 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 透視中港美 - 中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 2020/12/11 中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 2020/12/10 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 美股 二手市場 基金 集資 新經濟股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入