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新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」

名家專欄 2020/12/16

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港股近月一直受制26000至27000點窄幅波動，資金換馬舊經濟股近尾聲，龍頭新經濟股反彈無力，新股IPO再成市場炒作主題。新股熱炒不單為港股現象，美股外圍主要市場亦如是，炒風猛烈再引來投資界對新股泡

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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