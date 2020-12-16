新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」

港股近月一直受制26000至27000點窄幅波動，資金換馬舊經濟股近尾聲，龍頭新經濟股反彈無力，新股IPO再成市場炒作主題。新股熱炒不單為港股現象，美股外圍主要市場亦如是，炒風猛烈再引來投資界對新股泡

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