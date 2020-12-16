iBond再破頂 明年可挑戰歷史高位？ 名家專欄 2020/12/16 分享： 通脹掛鈎債券iBond（04239）連日闖上市新高，周一再高見104元後，昨再破頂，盤中更高見104.15元，收市升0.14%，報104元。 憧憬疫後報復式消費 通脹重臨 專家指，憧憬明年疫後有報復式消費 ... 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 永煤違約激千層浪 危機可化解？ 2020/12/15 永煤違約激千層浪 危機可化解？ 交易講場 - 滙豐派息料趨保守 年派4元恐斷纜 2020/12/14 滙豐派息料趨保守 年派4元恐斷纜 交易講場 - 美二三綫股狂升派對 亞洲客成推手 2020/12/12 美二三綫股狂升派對 亞洲客成推手 交易講場 - 新舊經濟股炒完 IPO火熱乃凶兆？ 2020/12/11 新舊經濟股炒完 IPO火熱乃凶兆？ 交易講場 - 孫正義私有化軟銀不難？ 又是阿里作怪 2020/12/10 孫正義私有化軟銀不難？ 又是阿里作怪 債券 iBond 經濟 投資策略 通脹 疫苗 CPI 見頂 花旗銀行 通縮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入