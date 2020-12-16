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iBond再破頂 明年可挑戰歷史高位？

名家專欄 2020/12/16

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通脹掛鈎債券iBond（04239）連日闖上市新高，周一再高見104元後，昨再破頂，盤中更高見104.15元，收市升0.14%，報104元。

憧憬疫後報復式消費 通脹重臨

專家指，憧憬明年疫後有報復式消費

...

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 交易講場

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