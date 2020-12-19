硬脫歐殺到 移民英國要睇路 國際 08:05 2020/12/19 分享： 英國政府放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有港人的移民限制，確實多了港人考慮移民。BNO居留簽證明年1月底開始受理，英國政府預計首年或有多達50萬港人移民，有關數字很可能高估，但無論如何，移民潮明年必定出現，亦令曾經距離港人很遠的脫歐問題，變成大家不得不關注的議題。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 2020/12/16 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 2020/12/15 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 2020/12/11 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 2020/12/10 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 最新專欄文章 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 2020/12/17 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 2020/12/16 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 2020/12/15 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 2020/12/11 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 移民 經濟 BNO 脫歐 英國 歐洲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入