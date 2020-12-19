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硬脫歐殺到 移民英國要睇路

國際 08:05 2020/12/19

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英國政府放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有港人的移民限制，確實多了港人考慮移民。BNO居留簽證明年1月底開始受理，英國政府預計首年或有多達50萬港人移民，有關數字很可能高估，但無論如何，移民潮明年必定出現，亦令曾經距離港人很遠的脫歐問題，變成大家不得不關注的議題。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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