人民幣續看漲 精選投資增回報 名家專欄 2020/12/17 分享： 在美國超低息、全球央行大力放水支撑經濟下，過去9個月來美元弱勢持續，人民幣滙價相對走強。年近歲晚，外資大行更紛紛上調人民幣明年目標預測，最牛估現價再升逾8%，再凸顯人民幣作為投資選項的潛在價值。 花旗最 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 微盟值得吸納 收購提升效益 今日 微盟值得吸納 收購提升效益 潤啤拓高檔貨 盈收可以憧憬 今日 潤啤拓高檔貨 盈收可以憧憬 最新專欄文章 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 2020/12/16 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 透視中港美 - 新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 2020/12/16 新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 2020/12/15 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 透視中港美 - 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 2020/12/15 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 2020/12/14 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 成交 美元 銀行 指數 人民幣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入