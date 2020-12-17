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人民幣續看漲 精選投資增回報

名家專欄 2020/12/17

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在美國超低息、全球央行大力放水支撑經濟下，過去9個月來美元弱勢持續，人民幣滙價相對走強。年近歲晚，外資大行更紛紛上調人民幣明年目標預測，最牛估現價再升逾8%，再凸顯人民幣作為投資選項的潛在價值。

花旗最

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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