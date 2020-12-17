昆能將派高息 管道善價待沽

國企指數昨日反彈，但未擺脫上落格局，加上四連陰以及內地股市窄幅上落，似乎聖誕節前後可能會有異動，讀者入市要提高警覺。不過，上落市利好炒市不炒股，尤其昆侖能源（00135）營造杯柄形態，筆者則憧憬其出售

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