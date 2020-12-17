昆能將派高息 管道善價待沽 名家專欄 2020/12/17 分享： 國企指數昨日反彈，但未擺脫上落格局，加上四連陰以及內地股市窄幅上落，似乎聖誕節前後可能會有異動，讀者入市要提高警覺。不過，上落市利好炒市不炒股，尤其昆侖能源（00135）營造杯柄形態，筆者則憧憬其出售 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 旺旺盈利穩增 內需潛力釋放 2020/12/16 旺旺盈利穩增 內需潛力釋放 中字股實力談 - 東風催化劑：推新能源車＋發A股 2020/12/12 東風催化劑：推新能源車＋發A股 中字股實力談 - 潤氣復增長 碳中和需要 2020/12/11 潤氣復增長 碳中和需要 中字股實力談 - 申洲增長加快 消費政策見效 2020/12/10 申洲增長加快 消費政策見效 中字股實力談 - 比電現高增長 國策釋放內需 2020/12/09 比電現高增長 國策釋放內需 昆侖能源（00135） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 華潤燃氣（01193） 中國燃氣（00384） 中石化冠德（00934） 疫情 習近平 石油 派息 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入