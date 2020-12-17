阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住? 名家專欄 13:27 2020/12/17 分享： 港股近月大致窄幅上落，但個別藍籌及板塊每多受不同負面衝擊大幅波動。大家也許未有注視的是，每當重磅藍籌跌至關鍵低位，都有數以千計的散戶買盤湧現撈底，並且頻頻得手。散戶「千人操」是否入市撈底訊號，值得深思。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人民幣續看漲 精選投資增回報 今日 人民幣續看漲 精選投資增回報 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 2020/12/16 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 透視中港美 - 新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 2020/12/16 新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 2020/12/15 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 透視中港美 - 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 2020/12/15 憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 中國海洋石油（00883） 香港股票 見底 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 保險基金 派息 撈底 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入