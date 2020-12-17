阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住?

港股近月大致窄幅上落，但個別藍籌及板塊每多受不同負面衝擊大幅波動。大家也許未有注視的是，每當重磅藍籌跌至關鍵低位，都有數以千計的散戶買盤湧現撈底，並且頻頻得手。散戶「千人操」是否入市撈底訊號，值得深思。

...