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阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住?

名家專欄 13:27 2020/12/17

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港股近月大致窄幅上落，但個別藍籌及板塊每多受不同負面衝擊大幅波動。大家也許未有注視的是，每當重磅藍籌跌至關鍵低位，都有數以千計的散戶買盤湧現撈底，並且頻頻得手。散戶「千人操」是否入市撈底訊號，值得深思。

...

欄名 : 透視中港美

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