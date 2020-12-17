甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 名家專欄 12:00 2020/12/17 分享： 疫情下寫字樓租金顯著調整，明年走勢仍不看好，相比之下，當東九龍租金已跌至20元以下，已接近見底，總可吸引機構省成本作搬遷，反而核心區調整期可能更長。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 2020/10/21 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 甲廈租金調期 起碼去到2022年？ 2020/12/16 甲廈租金調期 起碼去到2022年？ 最新專欄文章 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 2020/12/15 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 今年聖誕 商場「傷場」？ 2020/12/14 今年聖誕 商場「傷場」？ 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 2020/12/11 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 2020/12/11 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 零售旺季不再來 舖市復甦無期 2020/12/09 零售旺季不再來 舖市復甦無期 中環 疫情 商廈 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入