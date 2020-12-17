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甲級商廈減租潮 核心區有排未見底

名家專欄 12:00 2020/12/17

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疫情下寫字樓租金顯著調整，明年走勢仍不看好，相比之下，當東九龍租金已跌至20元以下，已接近見底，總可吸引機構省成本作搬遷，反而核心區調整期可能更長。

...

欄名 : 樓市分析

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