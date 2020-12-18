英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 國際 08:05 2020/12/18 分享： ▲ 英國首相約翰遜仍警告，英國人民應隨時有硬脫歐的心理準備。 英國正式脫歐後，與歐盟的貿易協議談判僵持多時，本周宣布再度延長談判，但今年底的脫歐過渡期即將屆滿。英國首相約翰遜警告，英國人民應有隨時無協議硬脫歐的心理準備。外界曾經形容，英國與歐盟的關係就如一段不幸的婚姻，雙方始終要以撕破臉的方式離婚。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【英國脫歐】周日死綫前無突破 英歐談判限期再延遲 2020/12/14 【英國脫歐】周日死綫前無突破 英歐談判限期再延遲 【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款 2020/12/13 【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款 【英國脫歐】約翰遜：硬脫歐機會很大 英鎊挫1% 2020/12/11 【英國脫歐】約翰遜：硬脫歐機會很大 英鎊挫1% 【英國脫歐】英歐倘周日前談不成 年底勢必硬脫歐 2020/12/10 【英國脫歐】英歐倘周日前談不成 年底勢必硬脫歐 【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊 2020/12/10 【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊 最新專欄文章 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 2020/12/11 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 2020/11/27 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 2020/11/13 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 地緣政治 外交 脫歐 英國 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入