英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐

▲ 英國首相約翰遜仍警告，英國人民應隨時有硬脫歐的心理準備。

英國正式脫歐後，與歐盟的貿易協議談判僵持多時，本周宣布再度延長談判，但今年底的脫歐過渡期即將屆滿。英國首相約翰遜警告，英國人民應有隨時無協議硬脫歐的心理準備。外界曾經形容，英國與歐盟的關係就如一段不幸的婚姻，雙方始終要以撕破臉的方式離婚。

...