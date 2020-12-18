樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 名家專欄 14:00 2020/12/18 分享： 第四波疫情仍然嚴峻，二手減價個案增加，而經濟環境轉差，市場亦不乏有銀主盤放售個案，如果準買家在現階段入市，不妨借機大膽還價，伺機向低市價筍盤埋首，能增加防守性。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【直擊單位】銀主盤執平貨 401萬購西貢頂層連天台 總面積達716呎 2020/12/07 【直擊單位】銀主盤執平貨 401萬購西貢頂層連天台 總面積達716呎 【銀主放售】內地客炒燶南昌站上蓋匯璽 3伙海景大單位一同淪為銀主盤 2020/12/17 【銀主放售】內地客炒燶南昌站上蓋匯璽 3伙海景大單位一同淪為銀主盤 第4波疫情加劇 二手交投不跌反升 2020/12/15 第4波疫情加劇 二手交投不跌反升 黑暗後現曙光 兩大利好因素支撐樓市 2020/12/17 黑暗後現曙光 兩大利好因素支撐樓市 最新專欄文章 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 專家樓論 - 太古點解要賣太古城車位? 2020/10/15 太古點解要賣太古城車位? 二手市場 現金回贈 銀主盤 失業率 供樓負擔 樓價 成交 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入