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樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價

名家專欄 14:00 2020/12/18

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第四波疫情仍然嚴峻，二手減價個案增加，而經濟環境轉差，市場亦不乏有銀主盤放售個案，如果準買家在現階段入市，不妨借機大膽還價，伺機向低市價筍盤埋首，能增加防守性。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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