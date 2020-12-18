散戶「千人操」 另類入市訊號 名家專欄 2020/12/18 分享： 港股近月大致窄幅上落，但個別藍籌及板塊每多受不同負面衝擊大幅波動。大家也許未有注意的是，每當重磅藍籌跌至關鍵低位，都有數以千計的散戶買盤湧現撈底，並且頻頻得手。散戶「千人操」是否入市撈底可靠訊號，值得 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 遊戲儲備龐大 網易增長樂觀 今日 遊戲儲備龐大 網易增長樂觀 最新專欄文章 阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住? 2020/12/17 阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住? 透視中港美 - 人民幣續看漲 精選投資增回報 2020/12/17 人民幣續看漲 精選投資增回報 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 2020/12/16 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 透視中港美 - 新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 2020/12/16 新股瘋炒釀泡沫 避險「要大唔要細」 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 2020/12/15 【新股IPO】港美新股齊瘋炒 一招管控新股泡沬 美國 銀行 阿里巴巴 基金 保險基金 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入