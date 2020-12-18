失業率假跌？樓市下調壓力未解除 名家專欄 12:26 2020/12/18 分享： 昨日政府公布今年9至11月失業率報6.3%，意外地回落0.1%，是否意味樓市可以擺脫經濟下行、失業率帶來的枷鎖，似乎過於樂觀了。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 最新專欄文章 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 2020/12/17 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 2020/12/15 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 今年聖誕 商場「傷場」？ 2020/12/14 今年聖誕 商場「傷場」？ 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 2020/12/11 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 2020/12/11 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 失業 裁員 銀主盤 失業率 保就業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入