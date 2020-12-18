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失業率假跌？樓市下調壓力未解除

名家專欄 12:26 2020/12/18

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昨日政府公布今年9至11月失業率報6.3%，意外地回落0.1%，是否意味樓市可以擺脫經濟下行、失業率帶來的枷鎖，似乎過於樂觀了。

...

欄名 : 樓市分析

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