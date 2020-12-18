收益策略有助提醒自己好好理財

新冠狀病毒來襲並打擊環球經濟，環球各央行紛紛繼續推行量化寬鬆措施，大量增加貨幣供應以刺激經濟，此舉令低息環境持續，增加了獲取股息及票息等收益的難度。

加上早前部分跨國銀行因應監管機構要求，突然宣布減少派息，甚至一段時間內不派發股息，令一眾「食息一族」大失預算的同時，並引起市場再次關注收益投資的重要性。

事實上，收益可為投資者帶來額外收入，應付日常開支。這對退休人士尤其重要，因為他們欠缺穩定工作收入後，大多依靠儲蓄支持生活開支。若他們透過投資獲取較為固定的收益，便能變相為自己創造收入現金流，扭轉「有出無入」的情況，減輕財政壓力。

對於擁有固定收入的年輕人或在職人士來說，或較著重取得資本增值，因此，投資工具是否提供收益分派，可能並非其首要考慮，但買入有息派的資產有望達到兩個作用。其一是將收益所得再投資，賺取更多潛在收益及資本增值的回報，達到「錢搵錢」的效果；其二是提醒自己定期審視投資組合。

然而，投資者可能未必留意到，以收益為目標的投資策略不僅能提供額外收入來源，而且備有理財提示的重要作用。例如，擁有不同類型、提供定期派息的投資組合滾存一段時間後，派息收益累積到一個相當的水平，屆時投資者可考慮如何利用這筆新進帳的資金再投資，例如增持現有基金，或考慮趁低吸納股票類型的基金。

部署方面，投資本金部份可考慮採取較審慎的投資策略，按投資者可承受的風險、人生階段及理財目標，進行靈活的資產配置。至於從派息所得的額外收益，由於金額相對投資組合總值的比例不高，進取的投資者可選擇一些風險較高的投資工具，爭取較佳潛在回報。