制裁先過一關 中資股風險未除 名家專欄 2020/12/19 分享： 受美國制裁中資企業昨迎最大衝擊波，富時羅素、標普道瓊斯及納斯達克3大國際指數公司，將受制裁中資企業剔出旗下全球及中國指數下周一（21日）生效，相關沽盤昨收市前反映。 中企剔出3大指數 昨收市齊生效 綜觀3 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里健康可收集 綫上醫療潛力大 今日 阿里健康可收集 綫上醫療潛力大 紫金高一綫 低利率持續 今日 紫金高一綫 低利率持續 最新專欄文章 中資股今迎制裁最大衝擊波 攻防戰未完 2020/12/18 中資股今迎制裁最大衝擊波 攻防戰未完 透視中港美 - 散戶「千人操」 另類入市訊號 2020/12/18 散戶「千人操」 另類入市訊號 阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住? 2020/12/17 阿里中海油散戶撈底得手 集體智慧靠得住? 透視中港美 - 人民幣續看漲 精選投資增回報 2020/12/17 人民幣續看漲 精選投資增回報 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 2020/12/16 人民幣明年續看升 慎選投資產品放大回報 美國 民主黨 中國移動（00941） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入