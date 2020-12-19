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制裁先過一關 中資股風險未除

名家專欄 2020/12/19

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受美國制裁中資企業昨迎最大衝擊波，富時羅素、標普道瓊斯及納斯達克3大國際指數公司，將受制裁中資企業剔出旗下全球及中國指數下周一（21日）生效，相關沽盤昨收市前反映。

中企剔出3大指數 昨收市齊生效

綜觀3

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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