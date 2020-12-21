投資者逆市尋寶 鎖定超級筍盤 名家專欄 14:00 2020/12/21 分享： 2020年爆發新冠肺炎疫情，雖然對整體樓價的影響輕微，但經歷達四波疫情下，對整體經濟造成一定影響，部分小業主持貨心態轉弱，亦有部份小業主急於套現，令市場出現減價盤及銀主盤，為投資者造就入市機會，目標鎮定低市價1成或以上，穩賺約3厘回報的「筍盤」。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 從太古城減價成交看樓市 2020/12/08 從太古城減價成交看樓市 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 最新專欄文章 專家樓論 - WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 今日 WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 專家樓論 - 新盤溢價上升中 2020/12/18 新盤溢價上升中 專家樓論 - 黑暗後現曙光 兩大利好因素支撐樓市 2020/12/17 黑暗後現曙光 兩大利好因素支撐樓市 專家樓論 - 長遠房屋策略 變與不變 2020/12/17 長遠房屋策略 變與不變 二手市場 銀主盤 成交 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入