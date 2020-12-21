投資者逆市尋寶 鎖定超級筍盤

2020年爆發新冠肺炎疫情，雖然對整體樓價的影響輕微，但經歷達四波疫情下，對整體經濟造成一定影響，部分小業主持貨心態轉弱，亦有部份小業主急於套現，令市場出現減價盤及銀主盤，為投資者造就入市機會，目標鎮定低市價1成或以上，穩賺約3厘回報的「筍盤」。

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