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投資者逆市尋寶 鎖定超級筍盤

名家專欄 14:00 2020/12/21

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2020年爆發新冠肺炎疫情，雖然對整體樓價的影響輕微，但經歷達四波疫情下，對整體經濟造成一定影響，部分小業主持貨心態轉弱，亦有部份小業主急於套現，令市場出現減價盤及銀主盤，為投資者造就入市機會，目標鎮定低市價1成或以上，穩賺約3厘回報的「筍盤」。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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