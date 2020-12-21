【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 國際 18:50 2020/12/21 分享： 英國脫歐後過渡期只剩不夠10日，英國與歐盟的貿易談判仍然膠着。正當外界打定輸數，擔心無協議硬脫歐癱瘓英歐貨物運輸之際，貨車車龍塞爆前往多佛港（Dover，英國最接近歐洲大陸的港口）公路的畫面，竟然提前出現，恍如硬脫歐預演。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 2020/12/17 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 2020/12/19 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 2020/12/16 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 2020/12/15 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 最新專欄文章 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 2020/12/19 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 2020/12/17 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 2020/12/16 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 2020/12/15 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 政治 疫情 新冠肺炎疫情 出入境管制 脫歐 歐盟 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入