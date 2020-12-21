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【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐

國際 18:50 2020/12/21

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英國脫歐後過渡期只剩不夠10日，英國與歐盟的貿易談判仍然膠着。正當外界打定輸數，擔心無協議硬脫歐癱瘓英歐貨物運輸之際，貨車車龍塞爆前往多佛港（Dover，英國最接近歐洲大陸的港口）公路的畫面，竟然提前出現，恍如硬脫歐預演。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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