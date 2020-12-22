港交所再成一哥 市場投信心票 名家專欄 2020/12/22 分享： 港股昨反覆偏軟，惟重磅藍籌卻有不少股價創新高，新經濟股小米（01810）及藥明生物（02269）以外，還有港交所（00388）。中資股受美國金融打壓有增無減，惟港交所獲投資界投以信心票，股價突破之餘， ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中遠海控向好 出口運價上漲 今日 中遠海控向好 出口運價上漲 高鑫背靠阿里 拓展生鮮電商 今日 高鑫背靠阿里 拓展生鮮電商 最新專欄文章 【港交所新高】美國打壓愈打愈旺 港交所破頂未升完 2020/12/21 【港交所新高】美國打壓愈打愈旺 港交所破頂未升完 擁抱負利率 投資可攻也可守 2020/12/21 擁抱負利率 投資可攻也可守 透視中港美 - 制裁先過一關 中資股風險未除 2020/12/19 制裁先過一關 中資股風險未除 中資股今迎制裁最大衝擊波 攻防戰未完 2020/12/18 中資股今迎制裁最大衝擊波 攻防戰未完 透視中港美 - 散戶「千人操」 另類入市訊號 2020/12/18 散戶「千人操」 另類入市訊號 特朗普 美股 IPO 債券 新經濟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入