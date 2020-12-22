港交所再成一哥 市場投信心票

港股昨反覆偏軟，惟重磅藍籌卻有不少股價創新高，新經濟股小米（01810）及藥明生物（02269）以外，還有港交所（00388）。中資股受美國金融打壓有增無減，惟港交所獲投資界投以信心票，股價突破之餘，

...