中生製藥受惠入股科興中維 名家專欄 2020/12/22 分享： 國企指數連跌兩日，未擺脫區間上落走勢，反而內地股市以兩個星期高位收市，有望反覆上試今年高位，至於內地踏入後疫情時代，除了要提升醫療需求外，疫苗將會大量接種，中國生物製藥（01177）加入疫苗行列，明年 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 國壽應見底 A股仍可升 2020/12/18 國壽應見底 A股仍可升 中字股實力談 - 昆能將派高息 管道善價待沽 2020/12/17 昆能將派高息 管道善價待沽 中字股實力談 - 旺旺盈利穩增 內需潛力釋放 2020/12/16 旺旺盈利穩增 內需潛力釋放 中字股實力談 - 東風催化劑：推新能源車＋發A股 2020/12/12 東風催化劑：推新能源車＋發A股 中字股實力談 - 潤氣復增長 碳中和需要 2020/12/11 潤氣復增長 碳中和需要 中國生物製藥（01177） 翰森製藥 （03692） 復星醫藥（02196） 申洲國際（02313） 聯想集團（00992） 農夫山泉（09633） 東風集團股份（00489） 昆侖能源（00135） 疫情 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入