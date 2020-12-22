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中生製藥受惠入股科興中維

名家專欄 2020/12/22

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國企指數連跌兩日，未擺脫區間上落走勢，反而內地股市以兩個星期高位收市，有望反覆上試今年高位，至於內地踏入後疫情時代，除了要提升醫療需求外，疫苗將會大量接種，中國生物製藥（01177）加入疫苗行列，明年

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中國生物製藥（01177） 翰森製藥 （03692） 復星醫藥（02196） 申洲國際（02313） 聯想集團（00992） 農夫山泉（09633） 東風集團股份（00489） 昆侖能源（00135） 疫情 肺炎

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