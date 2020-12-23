歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 國際 12:05 2020/12/23 分享： 歐美政府對科技巨企的反壟斷行動，愈來愈兇狠，監管機構的來勢洶洶，強如Facebook及Google也招架不住，《華爾街日報》指，兩大巨頭計劃聯手，合作化解危機。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 2020/12/21 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 2020/12/17 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 2020/12/19 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 2020/12/16 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 最新專欄文章 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 2020/12/22 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 2020/12/21 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 2020/12/19 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 2020/12/17 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 2020/12/16 特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多 壟斷 Alphabet（美：GOOG） Facebook（美：FB） Facebook Google 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入