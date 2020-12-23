  • 19°C
香港時間 : 20201223日 (週三) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子

國際 12:05 2020/12/23

分享：

歐美政府對科技巨企的反壟斷行動，愈來愈兇狠，監管機構的來勢洶洶，強如Facebook及Google也招架不住，《華爾街日報》指，兩大巨頭計劃聯手，合作化解危機。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐
2020/12/21
【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐
英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐
2020/12/18
英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐
特朗普打疫苗 你會相信嗎？
2020/12/17
特朗普打疫苗 你會相信嗎？
硬脫歐殺到 移民英國要睇路
2020/12/19
硬脫歐殺到 移民英國要睇路
特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多
2020/12/16
特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多

最新專欄文章

【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？
2020/12/22
【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？
【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐
2020/12/21
【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐
硬脫歐殺到 移民英國要睇路
2020/12/19
硬脫歐殺到 移民英國要睇路
特朗普打疫苗 你會相信嗎？
2020/12/17
特朗普打疫苗 你會相信嗎？
特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多
2020/12/16
特朗普絕地反擊？ 「侵粉」幻想太多
壟斷 Alphabet（美：GOOG） Facebook（美：FB） Facebook Google

下一篇文章

【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版