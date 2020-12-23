3大警號閃現 做好撈底準備 名家專欄 2020/12/23 分享： 新冠病毒在英國出現變種，英國以至歐洲多國急忙採取封城及交通管制措施，為原本形勢大好的環球股市引起一陣騷動。美股亦在資金避險下一度閃瀉，預示機構投資者現高位腦交戰，美港股市隨時再現大波動，提供另一次撈底 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 小米下周推新機 助搶佔高端市場 今日 小米下周推新機 助搶佔高端市場 贛鋒趁回調吸納 鋰資源供不應求 今日 贛鋒趁回調吸納 鋰資源供不應求 最新專欄文章 美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增? 2020/12/22 美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增? 透視中港美 - 港交所再成一哥 市場投信心票 2020/12/22 港交所再成一哥 市場投信心票 【港交所新高】美國打壓愈打愈旺 港交所破頂未升完 2020/12/21 【港交所新高】美國打壓愈打愈旺 港交所破頂未升完 擁抱負利率 投資可攻也可守 2020/12/21 擁抱負利率 投資可攻也可守 透視中港美 - 制裁先過一關 中資股風險未除 2020/12/19 制裁先過一關 中資股風險未除 美股 歐洲 美滙指數 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入