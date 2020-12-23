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3大警號閃現 做好撈底準備

名家專欄 2020/12/23

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新冠病毒在英國出現變種，英國以至歐洲多國急忙採取封城及交通管制措施，為原本形勢大好的環球股市引起一陣騷動。美股亦在資金避險下一度閃瀉，預示機構投資者現高位腦交戰，美港股市隨時再現大波動，提供另一次撈底

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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