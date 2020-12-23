3大警號閃現 做好撈底準備

新冠病毒在英國出現變種，英國以至歐洲多國急忙採取封城及交通管制措施，為原本形勢大好的環球股市引起一陣騷動。美股亦在資金避險下一度閃瀉，預示機構投資者現高位腦交戰，美港股市隨時再現大波動，提供另一次撈底

...