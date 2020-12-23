工商舖投資市場 可現報復式反彈? 名家專欄 14:00 2020/12/23 分享： 疫情衝擊商業市道，租金及售價出現調整，明年市場能否復甦?疫情走勢成最大關鍵，若疫苗效果理想，商業市道漸回復，投資市場或出現報復式反彈。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【施政報告2020】工商舖「減辣」明起撤銷雙倍印花稅 200萬元內只收100元印花稅 2020/11/25 【施政報告2020】工商舖「減辣」明起撤銷雙倍印花稅 200萬元內只收100元印花稅 工商舖撤辣助業主解財困 2020/12/15 工商舖撤辣助業主解財困 零售旺季不再來 舖市復甦無期 2020/12/09 零售旺季不再來 舖市復甦無期 如果工商舖撤辣 2020/11/19 如果工商舖撤辣 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 2020/11/06 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 最新專欄文章 專家樓論 - 標準地價 新加坡如何推行？ 今日 標準地價 新加坡如何推行？ 專家樓論 - 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2020/12/22 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 專家樓論 - 投資者逆市尋寶 鎖定超級筍盤 2020/12/21 投資者逆市尋寶 鎖定超級筍盤 專家樓論 - WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 2020/12/21 WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 物業買賣 商舖 樓價 外資 成交 地產 戴德梁行 印花稅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入