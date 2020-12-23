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工商舖投資市場 可現報復式反彈?

名家專欄 14:00 2020/12/23

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疫情衝擊商業市道，租金及售價出現調整，明年市場能否復甦?疫情走勢成最大關鍵，若疫苗效果理想，商業市道漸回復，投資市場或出現報復式反彈。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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