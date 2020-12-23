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短租價長租舖  舖市無了期調整

名家專欄 12:05 2020/12/23

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第四波疫情未平復，主要零售商見反彈無望，不敢擴充，業主接受現實大幅降租，甚至最近銅鑼灣區，出現「短租價長租舖」，可見核心區租務非常疫弱。

...

欄名 : 樓市分析

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