短租價長租舖 舖市無了期調整 名家專欄 12:05 2020/12/23 分享： 第四波疫情未平復，主要零售商見反彈無望，不敢擴充，業主接受現實大幅降租，甚至最近銅鑼灣區，出現「短租價長租舖」，可見核心區租務非常疫弱。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 那些舖市狂炒歲月 2020/12/02 那些舖市狂炒歲月 街市佬成為舖市救星？ 2020/11/19 街市佬成為舖市救星？ 零售旺季不再來 舖市復甦無期 2020/12/09 零售旺季不再來 舖市復甦無期 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 2020/12/02 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 最新專欄文章 失業率假跌？樓市下調壓力未解除 2020/12/18 失業率假跌？樓市下調壓力未解除 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 2020/12/17 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 2020/12/15 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 今年聖誕 商場「傷場」？ 2020/12/14 今年聖誕 商場「傷場」？ 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 2020/12/11 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 商舖 疫情 銅鑼灣 尖沙咀 中環 便利店 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入