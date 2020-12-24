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蘋果研發電動車 當年顛覆難再現？

名家專欄 2020/12/24

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電動車股今年深受投資者歡迎，相關板塊的概念股全部跑贏大市。Tesla（美：TSLA）及中資電動車股爆升後，市場正熱切地尋找更多相關投資機會。

喬布斯08年 已構想Apple car

最近傳出將進軍汽車市場

...

撰文 : 侯景成

欄名 : 交易講場

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