蘋果研發電動車 當年顛覆難再現？ 名家專欄 2020/12/24 分享： 電動車股今年深受投資者歡迎，相關板塊的概念股全部跑贏大市。Tesla（美：TSLA）及中資電動車股爆升後，市場正熱切地尋找更多相關投資機會。 喬布斯08年 已構想Apple car 最近傳出將進軍汽車市場 ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 怎解讀病毒變種 美股派對未散水？ 2020/12/23 怎解讀病毒變種 美股派對未散水？ 交易講場 - 阿里技術轉差 隱現頭肩頂三角形態 2020/12/22 阿里技術轉差 隱現頭肩頂三角形態 交易講場 - 瑞銀拆解 「下個黃金機遇」4行業 2020/12/21 瑞銀拆解 「下個黃金機遇」4行業 交易講場 - 美制裁拖累港股甚於Ａ股 大摩不怕嚇 2020/12/19 美制裁拖累港股甚於Ａ股 大摩不怕嚇 交易講場 - 機構投資者湧入 比特幣再創新高 2020/12/18 機構投資者湧入 比特幣再創新高 金融 電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 產品 汽車 收購 板塊 iPhone 庫克 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入