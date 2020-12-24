超級科企難拆骨 歐美政府只求財 名家專欄 2020/12/24 分享： 歐美政府對科技巨企的反壟斷行動，愈來愈兇狠，監管機構的來勢洶洶，強如Facebook及Google也招架不住，《華爾街日報》指，兩大巨頭計劃聯手，合作化解危機。 Google及Facebook壟斷市場， ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 疫苗接種達標難 美企援手成出路？ 2020/12/23 疫苗接種達標難 美企援手成出路？ 國金札記 - 病毒變種生人勿近 英國預演硬脫歐 2020/12/22 病毒變種生人勿近 英國預演硬脫歐 國金札記 - 英硬脫歐迫在眉睫 港人移民謀定後動 2020/12/21 英硬脫歐迫在眉睫 港人移民謀定後動 國金札記 - 帶頭打疫苗 領袖應有榜樣？ 2020/12/18 帶頭打疫苗 領袖應有榜樣？ 國金札記 - 特朗普延續假希望 長遠左右共和黨 2020/12/17 特朗普延續假希望 長遠左右共和黨 疫情 新冠肺炎 經濟 肺炎 產品 Facebook Google 收購 伊朗 Instagram 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入