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超級科企難拆骨 歐美政府只求財

名家專欄 2020/12/24

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歐美政府對科技巨企的反壟斷行動，愈來愈兇狠，監管機構的來勢洶洶，強如Facebook及Google也招架不住，《華爾街日報》指，兩大巨頭計劃聯手，合作化解危機。

Google及Facebook壟斷市場，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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