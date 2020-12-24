病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？

英格蘭地區近期發現變種新冠病毒，被認定是英國新冠肺炎疫情迅速擴散的主要原因，確診數字連日改寫新高。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）直言，新變種病毒株傳播「已經失控」（was out of control），政府需要「迅速且果斷地」（quickly and decisively）行動。

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