病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？ 國際 11:55 2020/12/24 分享： 英格蘭地區近期發現變種新冠病毒，被認定是英國新冠肺炎疫情迅速擴散的主要原因，確診數字連日改寫新高。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）直言，新變種病毒株傳播「已經失控」（was out of control），政府需要「迅速且果斷地」（quickly and decisively）行動。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 2020/12/22 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 2020/12/21 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 2020/12/19 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 2020/12/17 特朗普打疫苗 你會相信嗎？ 疫情 傳染病 脫歐 英國 肯特郡 法國 歐盟 英國脫歐黨 病菌及病毒 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入