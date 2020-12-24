恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？

新經濟股近年蜂擁來港上市大潮下，恒指趕緊變身配合港股結構轉變，昨收市後就指數改動提5大建議。當中以大增成分股數目、按行業比重揀選藍籌，以及藍籌入圍不設上市時限影響最大，最快明年5月迎來首批藍籌新貴，偷

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