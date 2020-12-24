恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 名家專欄 2020/12/24 分享： 新經濟股近年蜂擁來港上市大潮下，恒指趕緊變身配合港股結構轉變，昨收市後就指數改動提5大建議。當中以大增成分股數目、按行業比重揀選藍籌，以及藍籌入圍不設上市時限影響最大，最快明年5月迎來首批藍籌新貴，偷 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 九毛九配高估值 抓住消費者口味 今日 九毛九配高估值 抓住消費者口味 港交所有排賺 中概股續回歸 今日 港交所有排賺 中概股續回歸 最新專欄文章 恒指變身大增成份股 新貴股有路捉 2020/12/23 恒指變身大增成份股 新貴股有路捉 透視中港美 - 3大警號閃現 做好撈底準備 2020/12/23 3大警號閃現 做好撈底準備 美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增? 2020/12/22 美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增? 透視中港美 - 港交所再成一哥 市場投信心票 2020/12/22 港交所再成一哥 市場投信心票 【港交所新高】美國打壓愈打愈旺 港交所破頂未升完 2020/12/21 【港交所新高】美國打壓愈打愈旺 港交所破頂未升完 美股 金融 A股 新經濟 小米 藍籌股 新經濟股 英股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入