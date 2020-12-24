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市區納米單位再錄蝕讓  納米樓前景響警號  

名家專欄 11:43 2020/12/24

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政府去年10月放寬按保樓價上限後，納米樓的投資價值備受看淡，連一向以收租穩健、保值力較強的港島核心區納米樓也出現蝕讓。例如西營盤瑧蓺低層F室，實用面積216平方呎，屬於開放式戶，業主減價115萬後，以585萬元易手，持貨3年帳面蝕讓32萬離場。

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欄名 : 樓市分析

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