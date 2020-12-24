市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 名家專欄 11:43 2020/12/24 分享： 政府去年10月放寬按保樓價上限後，納米樓的投資價值備受看淡，連一向以收租穩健、保值力較強的港島核心區納米樓也出現蝕讓。例如西營盤瑧蓺低層F室，實用面積216平方呎，屬於開放式戶，業主減價115萬後，以585萬元易手，持貨3年帳面蝕讓32萬離場。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 納米樓最後堡壘失守？ 2020/09/17 納米樓最後堡壘失守？ 納米樓又多一個不利消息 2020/10/23 納米樓又多一個不利消息 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 2020/11/15 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 最新專欄文章 短租價長租舖 舖市無了期調整 2020/12/23 短租價長租舖 舖市無了期調整 失業率假跌？樓市下調壓力未解除 2020/12/18 失業率假跌？樓市下調壓力未解除 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 2020/12/17 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 2020/12/15 新盤市場急煞車 發展商唔願減價賣樓 今年聖誕 商場「傷場」？ 2020/12/14 今年聖誕 商場「傷場」？ 納米樓 樓價 失業率 西營盤 長沙灣 美聯物業 瑧蓺 悅雅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入