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【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？

國際 08:05 2020/12/31

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新冠肺炎疫情席捲全球超過一年，英國等多個國家相繼出現新冠肺炎病毒變種個案。

新冠肺炎疫情席捲全球一年，英國等多個國家相繼出現新冠病毒變種個案。雖然部分藥廠研發的新冠疫苗已面世，但外界仍憂慮疫苗未能有效對抗變種病毒，恐再次引發新一波疫情。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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