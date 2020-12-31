【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 國際 08:05 2020/12/31 分享： ▲ 新冠肺炎疫情席捲全球超過一年，英國等多個國家相繼出現新冠肺炎病毒變種個案。 新冠肺炎疫情席捲全球一年，英國等多個國家相繼出現新冠病毒變種個案。雖然部分藥廠研發的新冠疫苗已面世，但外界仍憂慮疫苗未能有效對抗變種病毒，恐再次引發新一波疫情。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【變種病毒】英板球員獲豁免隔離 再往南非受訓遭抨擊 2020/12/24 【變種病毒】英板球員獲豁免隔離 再往南非受訓遭抨擊 【變種病毒】美專家憂慮變種病毒現抗藥性 或削疫苗效能 2020/12/24 【變種病毒】美專家憂慮變種病毒現抗藥性 或削疫苗效能 【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？ 2020/12/24 【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？ 【變種病毒】源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗 2020/12/24 【變種病毒】源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗 【英國疫情】變種病毒全國失守 北愛爾蘭首錄個案 2020/12/24 【英國疫情】變種病毒全國失守 北愛爾蘭首錄個案 最新專欄文章 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 2020/12/11 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 2020/11/27 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 傳染病 疫情 氣候暖化 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入