新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 名家專欄 07:00 2020/12/25 分享： 第四波疫情下二手樓價受壓，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）本周報175.88點，按周下跌0.38%，連續兩周下挫。而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.99點，按周跌0.45%，CCL（中小型單位）則報176.49點，按周跌0.49%。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 2020/10/24 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 最新專欄文章 專家樓論 - 疫市有危有機 今日 疫市有危有機 專家樓論 - 如何抉擇？ 2020/12/24 如何抉擇？ 專家樓論 - 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 2020/12/23 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 專家樓論 - 標準地價 新加坡如何推行？ 2020/12/23 標準地價 新加坡如何推行？ 專家樓論 - 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2020/12/22 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 發展商 二手市場 一手市場 疫情 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入