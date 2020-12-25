新盤避疫提早收爐 二手失方向？

第四波疫情下二手樓價受壓，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）本周報175.88點，按周下跌0.38%，連續兩周下挫。而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.99點，按周跌0.45%，CCL（中小型單位）則報176.49點，按周跌0.49%。

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