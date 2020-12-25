阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長

內地反壟斷當局再向阿里巴巴（09988）開刀，拖累股價平安夜半日市曾急瀉9%。血色聖誕過後，阿里的監管挑戰預期長期持續，業務整改、商業模式轉變的合規過程，相信將成阿里股價的長尾風險。

今次衝擊阿里股價的

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