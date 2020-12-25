阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 名家專欄 2020/12/25 分享： 內地反壟斷當局再向阿里巴巴（09988）開刀，拖累股價平安夜半日市曾急瀉9%。血色聖誕過後，阿里的監管挑戰預期長期持續，業務整改、商業模式轉變的合規過程，相信將成阿里股價的長尾風險。 今次衝擊阿里股價的 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 信達拓展海外 走勢呈現破頂 今日 信達拓展海外 走勢呈現破頂 瑞聲分拆上市 釋放潛在價值 今日 瑞聲分拆上市 釋放潛在價值 最新專欄文章 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 2020/12/24 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 透視中港美 - 恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 2020/12/24 恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 恒指變身大增成份股 新貴股有路捉 2020/12/23 恒指變身大增成份股 新貴股有路捉 透視中港美 - 3大警號閃現 做好撈底準備 2020/12/23 3大警號閃現 做好撈底準備 美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增? 2020/12/22 美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增? 零售 服務 銷售 阿里巴巴 收購 微信 反壟斷 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入