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派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？

國際 18:32 2020/12/27

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美國總統特朗普（Donald Trump）上周三在Twitter發布影片，指國會參眾兩院上周二大比數通過的9,000億美元紓困法案，對美國人完全是一種恥辱（really is a disgrace），亦是一份充斥沒用措施的法案（full of wasteful items）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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