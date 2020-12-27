派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 國際 18:32 2020/12/27 分享： 美國總統特朗普（Donald Trump）上周三在Twitter發布影片，指國會參眾兩院上周二大比數通過的9,000億美元紓困法案，對美國人完全是一種恥辱（really is a disgrace），亦是一份充斥沒用措施的法案（full of wasteful items）。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 2020/12/22 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 2020/12/21 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 2020/12/19 硬脫歐殺到 移民英國要睇路 財政政策 經濟衰退 疫情 特朗普 美國眾議院 美國參議院 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入