聖誕節長假期在第4波疫情下渡過，發展商暫停推盤，新盤只有零星買賣，購買力雖然集中在二手市場，但仍難獨撑樓市，預計春節前，二手樓價有機會維持尋底格局。

10大屋苑聖誕節長期假錄15至29宗

樓市要暢旺往往要一、二手互相配合

樓價有機會維持尋底格局

根據4大代理前綫分店統計，10大屋苑在聖誕節3日長期假錄得15至29宗成交不等，雖然不算「大旺市」的成交量，但相較去年聖誕假只有零星成交量，情況已經算是不錯。

私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素

樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵

今年的市況相當特殊，疫情之下發展商暫停了新盤推盤步伐，不再與二手市場爭逐購買力，令到買家集中到二手市場，形成二手市場疫市交投理想。不過，二手樓價走勢仍然偏軟，反映準買家仍然以觀望為主。

事實上，樓市要暢旺往往難以靠二手市場獨，往往要一、二手市場互相配合，特別是大型新盤開售，只要定價不出現大幅低開，當開售時候出現排隊輪候搶購現象，除了會帶動市場氣氛、投資情緒外，還會引出一批購買力，向隅客將新盤熱賣後流入同區二手市場，形成良性循環。

反觀現時發展商應疫情，短期內都未必有大型新盤推售，市場相對缺乏焦點，獨靠二手市場的購買力，情況變得「塘水滾塘魚」。

目前第4波疫情仍然未平復，雖然疫苗有望最快下個月推出，但相信短期內社交距離措施，仍然難以立即解除，發展商推盤部署或會押後，特別是現時距離春節、農曆新年只有一個多月時間，在節日氣氛影響之下，相信二手交投將維持平穩，樓價有機會維持尋底格局。

▲ 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市