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特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的

國際 12:17 2020/12/28

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今日繼續探討美國總統特朗普（Donald Trump），何以一度拒絕簽署國會參眾兩院通過的9,000億美元紓困法案，拖延近一周至周日才簽署。此舉令逾千萬處於水深火熱的美國人，可能無法在1月取得「救命錢」，難道特朗普真的只為向民眾派錢600美元太少，不加碼至他要求的2,000美元這個原因般簡單嗎？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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