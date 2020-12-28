特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 國際 12:17 2020/12/28 分享： 今日繼續探討美國總統特朗普（Donald Trump），何以一度拒絕簽署國會參眾兩院通過的9,000億美元紓困法案，拖延近一周至周日才簽署。此舉令逾千萬處於水深火熱的美國人，可能無法在1月取得「救命錢」，難道特朗普真的只為向民眾派錢600美元太少，不加碼至他要求的2,000美元這個原因般簡單嗎？ ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 2020/12/22 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 2020/12/21 【英國病毒變種】歐洲入境禁令 變相預演硬脫歐 特朗普 經濟 經濟衰退 財政政策 美國民主黨 美國共和黨 拜登 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入