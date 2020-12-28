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資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶

名家專欄 13:00 2020/12/28

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內地監管平台經濟力度猛烈，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 為首重磅科網股全綫下瀉。惟港股指標恒指半日近無升跌，主要得力於一眾中港金融股普遍向好撐市，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 連日創新高。

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欄名 : 透視中港美

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