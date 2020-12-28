資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 名家專欄 13:00 2020/12/28 分享： 內地監管平台經濟力度猛烈，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 為首重磅科網股全綫下瀉。惟港股指標恒指半日近無升跌，主要得力於一眾中港金融股普遍向好撐市，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 連日創新高。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港股年結 資金糾結 今日 港股年結 資金糾結 透視中港美 - 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 2020/12/25 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 2020/12/24 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 透視中港美 - 恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 2020/12/24 恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 恒指變身大增成份股 新貴股有路捉 2020/12/23 恒指變身大增成份股 新貴股有路捉 歐洲市場 香港股票 李嘉誠 李澤鉅 1月效應 長和（00001） MSCI中國指數 MSCI香港指數 香港指數 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入