觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 國際 11:55 2020/12/29 分享： 今屆美國大選，連任失敗的特朗普（Donald Trump）固然是最矚目輸家，還有一個不是最受注意的受害者──霍士新聞（Fox News）。特朗普在任總統這幾年，霍士儼如官台，地位特殊，屢有獨家訪問，或是特朗普的第一時間回應；大選後卻突然失寵，主因拒絕承認特朗普未輸，觀眾認定新聞台變質，收視下跌嚴重。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 2020/12/22 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 最新專欄文章 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 2020/12/22 【新冠疫苗】強制接種行不通 自願又難達標 還有第3條路嗎？ 電視台 選舉 福斯（Fox，美：FOX） 特朗普 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入