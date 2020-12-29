觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖

今屆美國大選，連任失敗的特朗普（Donald Trump）固然是最矚目輸家，還有一個不是最受注意的受害者──霍士新聞（Fox News）。特朗普在任總統這幾年，霍士儼如官台，地位特殊，屢有獨家訪問，或是特朗普的第一時間回應；大選後卻突然失寵，主因拒絕承認特朗普未輸，觀眾認定新聞台變質，收視下跌嚴重。

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