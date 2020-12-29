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私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號

名家專欄 10:00 2020/12/29

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政府推地側重公營房屋，私樓土地供應出現「巧婦難為無米炊」情況，供應隨時3年不達標，雖然短期內新盤供應量不至於驟降，但情況若持續，私樓供應將再出現短缺，埋下樓價上升的伏線。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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