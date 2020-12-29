私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 名家專欄 10:00 2020/12/29 分享： 政府推地側重公營房屋，私樓土地供應出現「巧婦難為無米炊」情況，供應隨時3年不達標，雖然短期內新盤供應量不至於驟降，但情況若持續，私樓供應將再出現短缺，埋下樓價上升的伏線。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 2020/10/06 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 最新專欄文章 專家樓論 - 疫症市變疫苗市 今日 疫症市變疫苗市 專家樓論 - 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 專家樓論 - 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 2020/12/27 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 專家樓論 - 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 2020/12/25 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 專家樓論 - 疫市有危有機 2020/12/25 疫市有危有機 一手市場 發展商 土地供應 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入