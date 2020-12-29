1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊

內地監管平台經濟力度猛烈，阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）為首重磅科網股昨全綫下瀉。惟港股恒指僅微跌約0.3%，主要得力於一眾中港金融股普遍向好，友邦（01299）、港交所（00388）連日

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