1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 名家專欄 2020/12/29 分享： 內地監管平台經濟力度猛烈，阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）為首重磅科網股昨全綫下瀉。惟港股恒指僅微跌約0.3%，主要得力於一眾中港金融股普遍向好，友邦（01299）、港交所（00388）連日 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 微盟表現強勢 智能零售向好 今日 微盟表現強勢 智能零售向好 諾誠健華可吼 新藥獲批上市 今日 諾誠健華可吼 新藥獲批上市 最新專欄文章 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 2020/12/28 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 透視中港美 - 港股年結 資金糾結 2020/12/28 港股年結 資金糾結 透視中港美 - 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 2020/12/25 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 2020/12/24 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 透視中港美 - 恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 2020/12/24 恒指改革增藍籌 偷步尋寶怎部署？ 疫情 美股 地產 李嘉誠 轉倉 李澤鉅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入