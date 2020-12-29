2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 名家專欄 14:00 2020/12/29 分享： 展望明年樓市，似乎應比今年樂觀，最重要是疫苗出現令市場現曙光，不過經濟復甦仍需時，樓價似乎難有大升的動力，對後市亦不宜太樂觀。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 《施政報告》後市前瞻 2020/11/30 《施政報告》後市前瞻 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 今日 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 最新專欄文章 專家樓論 - 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 今日 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 專家樓論 - 疫症市變疫苗市 今日 疫症市變疫苗市 專家樓論 - 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 專家樓論 - 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 2020/12/27 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 專家樓論 - 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 2020/12/25 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 二手市場 香港物業 一手市場 拆息 賣地 失業率 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入