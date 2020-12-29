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2021年樓市 黑暗盡頭現曙光?

名家專欄 14:00 2020/12/29

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展望明年樓市，似乎應比今年樂觀，最重要是疫苗出現令市場現曙光，不過經濟復甦仍需時，樓價似乎難有大升的動力，對後市亦不宜太樂觀。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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