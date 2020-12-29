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反壟斷風暴 阿里螞蟻影響有多大？

名家專欄 2020/12/29

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互聯網行業捲起監管風暴，拖累科網股股價急回。阿里巴巴（09988）以及旗下螞蟻集團深陷漩渦中心，自螞蟻11月初上市觸礁以來，阿里巴巴股價已從高位急回逾3成。

內地監管部門近兩個月來動作頻密，到底對阿里巴

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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