反壟斷風暴 阿里螞蟻影響有多大？

互聯網行業捲起監管風暴，拖累科網股股價急回。阿里巴巴（09988）以及旗下螞蟻集團深陷漩渦中心，自螞蟻11月初上市觸礁以來，阿里巴巴股價已從高位急回逾3成。

內地監管部門近兩個月來動作頻密，到底對阿里巴

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