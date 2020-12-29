反壟斷風暴 阿里螞蟻影響有多大？ 名家專欄 2020/12/29 分享： 互聯網行業捲起監管風暴，拖累科網股股價急回。阿里巴巴（09988）以及旗下螞蟻集團深陷漩渦中心，自螞蟻11月初上市觸礁以來，阿里巴巴股價已從高位急回逾3成。 內地監管部門近兩個月來動作頻密，到底對阿里巴 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 科技女股神崛起 投資創新迎變革 2020/12/28 科技女股神崛起 投資創新迎變革 交易講場 - 美股牛氣沖天 「聖誕老人」終來了？ 2020/12/25 美股牛氣沖天 「聖誕老人」終來了？ 交易講場 - 蘋果研發電動車 當年顛覆難再現？ 2020/12/24 蘋果研發電動車 當年顛覆難再現？ 交易講場 - 怎解讀病毒變種 美股派對未散水？ 2020/12/23 怎解讀病毒變種 美股派對未散水？ 交易講場 - 阿里技術轉差 隱現頭肩頂三角形態 2020/12/22 阿里技術轉差 隱現頭肩頂三角形態 金融 阿里巴巴－SW（09988） 金融監管機構 中國 銷售 天貓 反壟斷 營收 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入