刻意拖延簽紙派錢 特朗普圖一石二鳥 名家專欄 2020/12/29 分享： 美國總統特朗普一度拒絕簽署國會通過的9,000億美元紓困法案，拖延近一周至周日才簽署生效。 惟此舉已令千萬處於水深火熱的美國人，可能無法趕及在1月初取得「救命錢」，難道特朗普真的只為向民眾派錢600美元 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 美租金中位數作指標 派錢600美元實太少 2020/12/28 美租金中位數作指標 派錢600美元實太少 國金札記 - 英國脫歐協議 只是城下之盟？ 2020/12/25 英國脫歐協議 只是城下之盟？ 國金札記 - 超級科企難拆骨 歐美政府只求財 2020/12/24 超級科企難拆骨 歐美政府只求財 國金札記 - 疫苗接種達標難 美企援手成出路？ 2020/12/23 疫苗接種達標難 美企援手成出路？ 國金札記 - 病毒變種生人勿近 英國預演硬脫歐 2020/12/22 病毒變種生人勿近 英國預演硬脫歐 政治 美國 特朗普 拜登 白宮 國債 Twitter 姆欽 佩洛西 佛羅里達 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入