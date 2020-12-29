刻意拖延簽紙派錢 特朗普圖一石二鳥

美國總統特朗普一度拒絕簽署國會通過的9,000億美元紓困法案，拖延近一周至周日才簽署生效。

惟此舉已令千萬處於水深火熱的美國人，可能無法趕及在1月初取得「救命錢」，難道特朗普真的只為向民眾派錢600美元

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