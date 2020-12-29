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科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀

名家專欄 13:29 2020/12/29

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阿里巴巴 （09988） 為首中資科網股，經過去2個交易日急瀉後今早全綫反彈。聰明錢大手抄底，預示龍頭科網股超賣反彈並不令人意外，惟內地監管風險不確定性仍高，以及亞洲區內資金輪動情況來看，現階段預期股價重拾升軌可能是過份樂觀。

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欄名 : 透視中港美

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