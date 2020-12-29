科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 名家專欄 13:29 2020/12/29 分享： 阿里巴巴 （09988） 為首中資科網股，經過去2個交易日急瀉後今早全綫反彈。聰明錢大手抄底，預示龍頭科網股超賣反彈並不令人意外，惟內地監管風險不確定性仍高，以及亞洲區內資金輪動情況來看，現階段預期股價重拾升軌可能是過份樂觀。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 今日 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 2020/12/28 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 透視中港美 - 港股年結 資金糾結 2020/12/28 港股年結 資金糾結 透視中港美 - 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 2020/12/25 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 2020/12/24 【阿里巴巴壟斷】阿里再捱刀遇血色聖誕 後市風險未除 博反彈 互聯互通 人民幣 Fintech ETF 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 反壟斷 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入