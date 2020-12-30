監管風險待解 科網股反彈未穩

阿里巴巴（09988）為首中資科網股，經聖誕前後2個交易日急瀉後昨全綫反彈。聰明錢大手抄底，預示龍頭科網股超賣反彈並不令人意外。惟內地監管風險不確定性仍高，加上亞洲區內資金輪動轉投韓、台，現階段預期中

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