監管風險待解 科網股反彈未穩 名家專欄 2020/12/30 分享： 阿里巴巴（09988）為首中資科網股，經聖誕前後2個交易日急瀉後昨全綫反彈。聰明錢大手抄底，預示龍頭科網股超賣反彈並不令人意外。惟內地監管風險不確定性仍高，加上亞洲區內資金輪動轉投韓、台，現階段預期中 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 小米狂吸金 高端化推進 今日 小米狂吸金 高端化推進 李寧成國潮代表 體品行業前景佳 今日 李寧成國潮代表 體品行業前景佳 最新專欄文章 科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 2020/12/29 科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 透視中港美 - 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 2020/12/29 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 2020/12/28 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 透視中港美 - 港股年結 資金糾結 2020/12/28 港股年結 資金糾結 透視中港美 - 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 2020/12/25 阿里再遭監管開刀 反壟斷手尾長 指數 金融 電動車 港股通 恒生科技指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入