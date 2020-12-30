口罩店租舖潮壽命有幾長？ 名家專欄 08:00 2020/12/30 分享： 核心區吉舖處處，口罩店成為疫市下一路奇兵，趁平租在全港最優質地段相繼出現。按疫情目前走勢，旅客要重返也需時間，主要零售商不敢擴充，缺乏對手下，口罩短租店「壽命」料可持續多半年。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 舖租急插水 商戶準備博一博 2020/09/30 舖租急插水 商戶準備博一博 核心區舖位捱打 租售價未見底 2020/10/27 核心區舖位捱打 租售價未見底 最新專欄文章 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 2020/12/29 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 你有試過Google搵居屋2020？ 2020/12/28 你有試過Google搵居屋2020？ 市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 2020/12/24 市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 短租價長租舖 舖市無了期調整 2020/12/23 短租價長租舖 舖市無了期調整 失業率假跌？樓市下調壓力未解除 2020/12/18 失業率假跌？樓市下調壓力未解除 商舖 口罩 銅鑼灣 尖沙咀 美聯工商舖 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入