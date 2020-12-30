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口罩店租舖潮壽命有幾長？

名家專欄 08:00 2020/12/30

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核心區吉舖處處，口罩店成為疫市下一路奇兵，趁平租在全港最優質地段相繼出現。按疫情目前走勢，旅客要重返也需時間，主要零售商不敢擴充，缺乏對手下，口罩短租店「壽命」料可持續多半年。

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欄名 : 樓市分析

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