尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 名家專欄 23:17 2020/12/29 分享： 今年年度私樓土地供應成功「追落後」，預計可提供約1.29萬伙，供應大致達標，但其中三分二供應來自鐵路及私人發展項目，未來土地供應能否持續，還取決於古洞北、東涌等區的「麵粉」供應鏈能否接上。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 通過後又如何？ 2020/12/05 通過後又如何？ 標準地價 新加坡如何推行？ 2020/12/23 標準地價 新加坡如何推行？ 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 最新專欄文章 專家樓論 - 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 2020/12/29 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 專家樓論 - 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 專家樓論 - 疫症市變疫苗市 2020/12/29 疫症市變疫苗市 專家樓論 - 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 專家樓論 - 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 2020/12/27 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 土地供應 賣地 黃偉綸 粉嶺 東涌 啟德 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入