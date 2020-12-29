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尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？

名家專欄 23:17 2020/12/29

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今年年度私樓土地供應成功「追落後」，預計可提供約1.29萬伙，供應大致達標，但其中三分二供應來自鐵路及私人發展項目，未來土地供應能否持續，還取決於古洞北、東涌等區的「麵粉」供應鏈能否接上。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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