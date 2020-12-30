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盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮

國際 17:03 2020/12/30

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內地官媒痛斥「盲盒」淘空年輕人錢包，帶動此詞突然成為熱門搜尋字眼，恕筆者未能跟上潮流，竟從未聽過此字，馬上搜索一番，方發現是「扭蛋」、「潛卡」一類帶運氣性質的抽獎活動，不過換了名堂而已。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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