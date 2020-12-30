盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 國際 17:03 2020/12/30 分享： 內地官媒痛斥「盲盒」淘空年輕人錢包，帶動此詞突然成為熱門搜尋字眼，恕筆者未能跟上潮流，竟從未聽過此字，馬上搜索一番，方發現是「扭蛋」、「潛卡」一類帶運氣性質的抽獎活動，不過換了名堂而已。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 最新專欄文章 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 2020/12/23 歐美整治巨無霸科企 反壟斷只是幌子 電玩手遊 泡泡瑪特（09992） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入